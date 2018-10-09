Вулицями Львова пройде "Марш захисників України"

Завершить "Марш захисників України" проїзд колони з 55 одиниць техніки та озброєння.

У неділю, 14 жовтня, у Львові відзначать свято Покрови, День захисника України, День українського козацтва та річницю створення УПА.

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Проспектом Свободи пройде «Марш захисників України», участь у якому візьмуть понад 1200 військовослужбовців зі всієї Львівщини, учасники АТО та ООС, ветерани УПА волонтери, реконструктори в одностроях УПА та козацькі громадські організації, передає 032.ua.

"До маршу будуть долучені, окрім учасників АТО, також волонтери і добровольці", - зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Завершить марш проїзд колони з 55 одиниць техніки та озброєння. Початок - о 14:00.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 14 жовтня, Україна відзначає День захисника України, тому, згідно з розпорядженням Кабміну, на громадян країни чекає вихідний у понеділок, 15 жовтня.