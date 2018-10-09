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Вулицями Львова пройде "Марш захисників України"

14:30, 09 жовтня 2018
Суспільство
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Стало відомо, як Львів святкуватиме День захисника України / фото УНІАН

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Проспектом Свободи пройде «Марш захисників України», участь у якому візьмуть понад 1200 військовослужбовців зі всієї Львівщини, учасники АТО та ООС, ветерани УПА волонтери, реконструктори в одностроях УПА та козацькі громадські організації, передає 032.ua.

"До маршу будуть долучені, окрім учасників АТО, також волонтери і добровольці", - зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Завершить марш проїзд колони з 55 одиниць техніки та озброєння. Початок - о 14:00. 

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 14 жовтня, Україна відзначає День захисника України, тому, згідно з розпорядженням Кабміну, на громадян країни чекає вихідний у понеділок, 15 жовтня.

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Теги: #Львів#День захисника України