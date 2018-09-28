В українців у жовтні будуть "довгі" вихідні

Загальна кількість робочих днів в Україні у жовтні складе 22, вихідних - дев'ять.

У жовтні в українців буде дев'ять офіційних вихідних та свят.

У неділю, 14 жовтня, Україна відзначає День захисника України, тому, згідно з розпорядженням Кабміну, на громадян країни чекає вихідний у понеділок, 15 жовтня.

Читайте такожВихідні у серпні 2018: скільки днів будуть відпочивати українці

14 жовтня, неділя, – День захисника України, який збігається з великим церковним святом – Покрови Пресвятої Богородиці; понеділок, 15 жовтня, – перенесений з неділі вихідний; 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 жовтня – вихідні суботи та неділі.

Таким чином, загальна кількість робочих днів у жовтні 2018 року складе 22, а вихідних - дев'ять.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть скасувати "зайві" вихідні, відмовившись від традиції перенесення.