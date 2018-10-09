Обвинувачуваний у розгоні студентського Майдану «екс-беркутівець» працює помічником депутата Дейдея

Сам Дейдей зазначив, що його помічник Віктор Ейсмонт, який служив у спецпідрозділі МВС, 30 листопада 2013 року «лише виконував наказ».

Один з екс-«беркутівців» Віктор Ейсмонт, обвинувачуваний у розгоні студентського Майдану 30 листопада 2013 року, працює помічником народного депутата від «Народного фронту» Євгена Дейдея.

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Про це адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що в суді розпочали читати обвинувальний акт у справі проти двох колишніх військовослужбовців третьої роти київського "Беркуту". Їх звинувачують у перевищенні повноважень (неправомірне затримання), перешкоджанні проведенню мирних зібрань і внесенні завідомо неправдивих відомостей до рапорту. Мова йде про екс-командира другого відділення спецпідрозділу Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню.

"Інакше кажучи, їх обвинувачують в тому, що заламали людину, яка впала від ударів колег цих беркутівців, затягнули в автозак, а потім "на прохання" керівництва" зліпили брехливий рапорт для притягнення протестувальника до адмінвідповідальності", - повідомила Закревська.

Вона додала, що Ейсмонт і надалі служить - тепер у полку поліції спеціального призначення №1 Головного управління Нацполіції у м. Києві, фактично, де і працював раніше. А також, що він є помічником народного депутата Дейдея.

Слід зазначити, що в коментарі до допису Закревської Дейдей підтвердив, що Ейсмонт дійсно є його помічником.

"Дійсно працює (помічником - УНІАН), і не лише працює, а служить, при чому в зоні АТО в тому числі. Має статус учасника бойових дій", - написав депутат.

Дейдей також зазначив, що під час розгону студентського майдану Ейсмонт "лише виконував наказ".

"Я знаю цього хлопця як бійця. Людину, яка давала присягу і звикла виконувати накази. І якщо вже бути чесним, то в 2013 р. він теж виконував наказ. Кого ви (Закревська - УНІАН) звинувачуєте в усіх смертних гріхах? Бійців, які робили свою роботу?", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко розігнали і побили студентів на Майдані Незалежності у Києві, які виступали проти відмови тодішньої влади підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.