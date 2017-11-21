Побиття студентів на Майдані: справи щодо 8 осіб передані до суду

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що у рамках розслідування обставин побиття студентів в ніч на 30 листопада 2013 року слідчі скерували до суду обвинувальні акти щодо восьми людей.

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«Силова протидія протестним акціям. Перший розгін відбувся 30 листопада 2013 року. Загалом розслідувалося і розслідується 14 кримінальних проваджень, повідомлено про підозру 21 особі, 11 підозрюваних оголошені в розшук. Обвинувальні акти щодо восьми осіб скеровані. Серед підсудних – колишній голова КМДА, два заступника командира полку, два командира роти», – сказав він, передає Радіо Свобода.

Горбатюк додав, що за останній рік слідчі повідомили про підозру трьом виконавцям, тобто ідентифікованим беркутівцям, в тому числі двом, які застосовували насильство щодо журналістів.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.