У Росії на жінку, яка в соцмережах публікувала посилання на фільми про Майдан і Донбас, завели справу

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на "Відкриту Росію".

Катерину Вологженінову звинувачують за статтею 282 КК РФ (Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Напередодні новорічних свят співробітники Слідчого комітету прийшли до Волгоженінової з обшуком. Тоді ж і повідомили їй про порушену справу.

За словами росіянки, співробітники Слідчого Комітету РФ були здивовані, коли дізналися, що вона не є українкою ні за громадянством, ні за національністю.

"Далі співробітників СК цікавило, звідки я знаю українську мову (деякі мої пости я публікую українською). Я відповіла, що мову я почала вчити сама, оскільки мені це цікаво", - зазначила вона.

"На допиті в СК мене запитали, чи не перебуваю я в українських екстремістських організаціях, оскільки я підписана на новинні стрічки спільнот Російський Правий сектор і УНСО. Таке ж питання задавали і моєму другові, якого допитували як свідка", - заявила Волгоженінова.

Вона зазначила, що посилання розміщує, намагаючись розібратися в тому, що ж насправді відбувається в Україні.

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"Мене звинувачують у розповсюдженні в соціальних мережах посилань на документальні фільми і передачі про українські події (в тому числі "Зима, яка нас змінила", програма "Хоробрі серця"). Але ці фільми не містять інформації, що розпалює національну ворожнечу і закликів до екстремізму", - повідомила Волгоженінова.

Зараз з неї взято підписку про невиїзд, а 3 січня їй зателефонував співробітник Слідчого комітету з проханням приїхати та дати підписку про нерозголошення". Катерина відмовилася приїжджати в СК без свого адвоката.