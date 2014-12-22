Фотограф "кіборгів" назвав АТО в Україні найм'якшою операцією з боротьби з тероризмом
02:56, 22 грудня 2014Суспільство
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Кореспондент газети Los Angeles Times Сергій Лойко, який побував в донецькому аеропорту, назвав АТО на Сході України найм'якшою операцією з боротьби з тероризмом, яку йому доводилося бачити.
Лойко назвав АТО в Україні найм'якшою операцією з боротьби з тероризмом / podrobnosti.ua
Про це він сказав в ефірі програми "Хоробрі серця" на 1+1, передає ТСН.
Лойко відомий тим, що висвітлював безліч воєнних конфліктів в різних частинах світу. Його репортажі про війну в Україні Los Angeles Times публікує на першій шпальті.
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"Якщо зараз ви побачите Слов'янськ, ви не зрозумієте, що там взагалі була війна. Українська армія не перетворила досі Донецьк в Сталінград або, що ближче, Грозний зразка 2000 року. Це найм'якіша операція по боротьбі з тероризмом, яку я бачив у своєму житті", - сказав журналіст.
За словами Лойка, українські солдати не сприймають те, що відбувається як АТО - для них це війна за незалежність.
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