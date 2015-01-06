Бійці Нацгвардії звинувачують у ДТП керівництво батальйону - журналіст

Бійці батальйону Нацгвардії їм. Кульчицького звинувачують своє керівництво у ДТП на Донбасі, в результаті якої загинули 13 військових.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Роман Бочкала.

Журналіст спілкувався з бійцями батальйону Нацгвардії їм. Кульчицького, побратими яких учора загинули у страшній автокатастрофі, коли їхали на ротацію. Бійці звинувачують у тому, що сталося, командування батальйону і називають головною причиною трагедії те, що люди були нетверезими.

"Безпечна дистанція під час руху в колоні не дотримувалася, дисципліна була на вкрай низькому рівні. Це ж не лобове зіткнення було. Автобус із загиблими військовослужбовцями рухався ЗА Кразом. Бійці вимагають найсуворішого розслідування і проведення відповідних експертиз. 13 "двохсотих", 18 поранених... У голові не вкладається", - написав Бочкала.

Читайте такожЗ'явилися перші фото з місця трагічної ДТП в зоні АТОЯк повідомляв УНІАН, 5 січня в зоні проведення антитерористичної операції зіткнулися військові автомобілі КрАЗ та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.

ДТП сталася біля села Маньківка, в Донецькій області. Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, аварія сталася через погані погодні умови.

Поранених повезли в лікарню в Артемівську. За даними харківських волонтерів, привезли 11 бійців батальйону. У одного з військових - перелом спини. У Харкові всі бажаючі здають кров.