Винуватцем смертельної ДТП в зоні АТО був п'яний водій КрАЗу - журналіст

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«В колону в'їхав п'яний виродок на КрАЗі», - написав він.

«Про можливість того, що водій КрАЗу, що в'їхав в автобус, був не простий синяк, заявили три різних джерела», - пише журналіст.

У той же час, він не виключає і того, що в ДТП все ж таки була винна погана погода. «За такої погоди не виключена і фатальна випадковість. Справі дали хід, розбираються», - додав Жерегі.

Читайте такожКількість загиблих у ДТП в зоні АТО бійців Нацгвардії зросла до 13 - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції військові зіткнулися автомобілі " КрАЗ " та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.

ДТП сталося біля села Маньківка, в Донецькій області. Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, аварія сталася через погані погодні умов.

Поранених повезли в лікарню в Артемівську. За даними харківських волонтерів привезли 11 бійців батальйону. У одного з військових - перелом спини. У Харкові всі бажаючі вже вранці здають кров.