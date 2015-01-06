Опитування УНІАН: через обвал гривні українці відзначали Новий рік вдома та готували олів'є

Опитування користувачів групи УНІАН вконтакте показало, що через обвал гривні більшість українців були змушені переглянути свої плани на святкування Нового року.

Так, понад 64% респондентів зазначили, що грошей у новорічні свята їм вистачає лише "на олів'є і пляшку горілки".

У той же час, майже 15% опитаних заявили, що вже витратили свої заощадження на благодійність - "подарунки" військовим: тепловізори, термобілизну та бронежилети.

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Відсвяткувати новорічні свята в подорожі зважилися майже 6% респондентів: 1,9% вирушили до Єгипту, 4% - в Європу.

У той же час, трохи більше 3% українців перенесли на кращі часи відпочинок в Єгипті, а 12% зізналися, що були змушені відкласти і бажану поїздку до Карпат.

В опитуванні взяли участь 1 524 особи.