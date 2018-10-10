Внаслідок окупації Криму Росією підозру оголошено 467 особам - Луценко

До суду вже направлено 100 кримінальних справ з обвинувальними актами.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у зв'язку з окупацією Російською Федерацією Криму вже повідомлено про підозру 467 особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав на презентації стратегії розвитку прокуратури Автономної Республіки Крим на 2019-2022 роки.

"Щодо переслідування осіб, причетних до вчинення злочинів проти основ національної безпеки. За вказаними фактами повідомлено про підозру після ретельного збору інформації, - як ви розумієте, ця інформація збирається в незвичайних умовах, - але, тим не менш, підозру оголошено 467 особам", - заявив Луценко.

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"До суду вже направлено 100 кримінальних справ з обвинувальними актами. На лаві підсудних опинилися колишні депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим - 64, Севастопольської міської ради - 21, так званий "міністр охорони здоров'я" Криму, шість членів незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та інші", - підкреслив генпрокурор.

"На цей момент судами постановлено уже 3 вироки за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу) і державну зраду (ст. 111 ККУ). Зокрема, стосовно колишнього депутата так званої Євпаторійської міської ради Сергія Осьмініна, члена всеросійського громадського руху "Волонтеры Победы", а також так званого "заступника міністра спорту Республіки Крим", який надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України", - додав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.