Анексія Криму Росією порушує норми міжнародного права - глава МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас наголошує, що анексія Криму Росією порушує норми міжнародного права.
Про це повідомляє МЗС Німеччини у мікроблозі Twitter.
"Анексія була порушенням міжнародного права. Ми продовжимо чітко наголошувати на цьому. Ми відмовляємося повертатися до звичного ведення справ (з Росією), скільки б часу не пройшло", - наголосив Маас.
AM @HeikoMaas zur Krim: Die Annexion war völkerrechtswidrig. Wir werden das immer wieder deutlich machen. Wir werden nicht bereit sein, im Laufe welcher Zeit auch immer zur Tagesordnung überzugehen. pic.twitter.com/Stl1FMVMgP— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 25, 2018
Як повідомляв УНІАН, Держдеп США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії.
Укладачі документа відзначили, що Крим був «захоплений силою, що суперечить міжнародному праву». Також американська влада закликала Росію припинити окупацію Криму і «поважати» принципи міжнародного права.