Анексія Криму Росією порушує норми міжнародного права - глава МЗС Німеччини

08:59, 26 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас наголошує, що анексія Криму Росією порушує норми міжнародного права.

Про це повідомляє МЗС Німеччини у мікроблозі Twitter.

"Анексія була порушенням міжнародного права. Ми продовжимо чітко наголошувати на цьому. Ми відмовляємося повертатися до звичного ведення справ (з Росією), скільки б часу не пройшло", - наголосив Маас.

Як повідомляв УНІАН, Держдеп США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії.

Укладачі документа відзначили, що Крим був «захоплений силою, що суперечить міжнародному праву». Також американська влада закликала Росію припинити окупацію Криму і «поважати» принципи міжнародного права.

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Теги: #Німеччина#анексія Криму