Український словник назвав "кіборги" словом 2014 року

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» визнав «кіборгів» словом 2014 року.

Як повідомляє Радіо Свобода, слово, яке отримало своє нове значення у вересні 2014 року, швидко підхопили користувачі соцмереж, а вслід за ними і традиційні ЗМІ та політики. Президент України Петро Порошенко навіть використав слово «кіборги» у своєму новорічному зверненні.

Прикметно, що слово «кіборги» у значенні «захисники Донецького аеропорту» подарував українській мові у вересні 2014 року проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони російсько-терористичних військ у всеозброєнні не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю.

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Слово «кіборги» є чи не єдиним серед найбільш важливих слів минулого року, яке має позитивне значення. Серед знакових позитивних слів можна назвати ще два: «волонтер» та «доброволець». Інші слова, які описували 2014 рік, такі як «анексія», «війна», «АТО» чи «ватники», мають яскраве негативне забарвлення.

Словник «Мислово» обирає слово року вдруге. Минулого року словом року було названо «Євромайдан».

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Основними критеріями вибору є популярність слова та його соціальна значущість.

Довідка УНІАН. Мислово — онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови. Слова та визначення до словника додають звичайні користувачі.