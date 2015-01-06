У масштабну ДТП з бійцями Нацгвардії потрапили три автомобілі: КрАЗ, автобус і КамАЗ

Названі три версії масштабної ДТП під Артемівськом на Донеччині, внаслідок якої загинули 12 бійців Національної гвардії та постраждали ще 21. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Трагедія сталася на відрізку траси Київ-Довжанський, солдати з Нацгвардії направлялися у зону Антитерористичної операції на ротацію. Автобус, у якому вони їхали, зіткнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що від передньої частини автобуса майже нічого не лишилося. Серед тих, хто вижив у ДТП, 14-ро чоловіків - у важкому стані. Їх доправили у Харків.

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З перших годин після того, як стало відомо про катастрофу — надходила дуже суперечлива інформація про те, як усе сталося. Навіть очевидці трагедії не можуть пояснити деталі, бо все відбулося миттєво. Натомість наразі стали відомі принаймні три версії трагічної ДТП.

"Що вдалося з'ясувати вже точно - в аварії були задіяні три автомобілі… Військовий КрАЗ, мікроавтобус, який перевозив бійців Нацгвардії, та військовий КамАЗ", - заявив кореспондент ТСН Григорій Жигалов.

За однією з версій, у такій послідовності вони їхали у колоні, коли в якійсь момент щось сталося з КрАЗом, його розвернуло практично посеред дороги і в нього влетів на високій швидкості автобус з нацгвардійцями. Водій КамАЗу - він йшов третім, щоби не врізатися ще в автобус вивернув в кювет.

Інша версія - КрАЗ - був припаркований на узбіччі без габаритних вогнів.

У денному світлі видно, наскільки сильним було зіткнення. Від носової частини автобусу, в якому їхали гвардійці, фактично нічого не лишилося.

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Причини аварії взялася дослідити військова прокуратура. Генеральна прокуратура за фактом ДТП розпочала досудове розслідування за статтею - "порушення правил водіння або експлуатації машин".

Даішники стверджують, що місце, де сталася ДТП - аварійно небезпечне. Там звужується дорога, доводиться маневрувати, до того ж, на місці аварії вчора була ожеледиця.