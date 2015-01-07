Пораненому бійцю АТО дали рік умовно за гранату з фронту

Як зазначається у вироку, 15 вересня боєць знайшов біля селища Курахове Донецької області вісім патронів калібру 5,45 мм та гранату РГД-5. Знахідку він заховав серед своїх особистих речей, зробивши тим самим злочин, передбачений статтею 263 Кримінального кодексу, повідомляє Думська.

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10 жовтня його поранили. Чоловіка доставили в Одесу, де лікарі виявили боєприпаси.

Військовослужбовець погодився співпрацювати зі слідством.