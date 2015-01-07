Пораненому бійцю АТО дали рік умовно за гранату з фронту
16:56, 07 січня 2015Суспільство
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Приморський районний суд Одеси засудив до року умовно за незаконне зберігання боєприпасів військовослужбовця 74 окремого батальйону розвідки, який проходив лікування у військово-медичному центрі Південного регіону (411-ї госпіталь).
Граната РГД-5 / vorotila.ua
Як зазначається у вироку, 15 вересня боєць знайшов біля селища Курахове Донецької області вісім патронів калібру 5,45 мм та гранату РГД-5. Знахідку він заховав серед своїх особистих речей, зробивши тим самим злочин, передбачений статтею 263 Кримінального кодексу, повідомляє Думська.
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10 жовтня його поранили. Чоловіка доставили в Одесу, де лікарі виявили боєприпаси.
Військовослужбовець погодився співпрацювати зі слідством.
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