Кинуту в Парубія гранату перекваліфікували з "хуліганства" на "замах на вбивство"

Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Народний фронт». “Експертиза засвідчила, що граната була бойова і міліція веде слідство за статтею «Замах на вбивство», - зазначив Парубій в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Нагадаємо, що 24 грудня під ноги Парубію невідомий кинув гранату. Інцидент стався біля готелю “Київ”, де мешкає перший заступник спікера Верховної Ради України.