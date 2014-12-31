Кинуту в Парубія гранату перекваліфікували з "хуліганства" на "замах на вбивство"
19:27, 31 грудня 2014Політика
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Перший заступник спікера парламенту України Андрій Парубій заявив, що напад на нього було скоєно з використанням бойової гранати, справа за цим фактом перекваліфікована зі статті "хуліганство" на "замах на вбивство".
Кинуту в Парубія гранату визнали замахом / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Народний фронт». “Експертиза засвідчила, що граната була бойова і міліція веде слідство за статтею «Замах на вбивство», - зазначив Парубій в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».
Нагадаємо, що 24 грудня під ноги Парубію невідомий кинув гранату. Інцидент стався біля готелю “Київ”, де мешкає перший заступник спікера Верховної Ради України.
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