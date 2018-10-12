Російська знімальна група пробралася у НАЗК під виглядом українського ЗМІ

Підміну було розкрито, коли до НАЗК приїхала справжня журналістка «Детектора медіа».

Російські журналістка та оператор пройшли до будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції під виглядом знімальної групи від українського ресурсу «Детектора медіа».

Про це повідомляє прес-служба «Детектор медіа».

«Журналістка та оператор російського видання «Наша версия» пройшли до приміщення Національного агентства з питань запобігання корупції, скориставшись на вході запитом журналістки «Детектора медіа», надісланим у відомство напередодні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знімальна група видання «Наша версия» приїхала до НАЗК і на запитання, чи домовлялися вони про зустріч з прес-службою відомства, відповіли ствердно. В охорони був лише один документ про перепустку для журналіста - від видання «Детектор медіа». І за нею пропустили представників російського ЗМІ.

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«Помилка стала зрозумілою через кілька хвилин, коли в НАЗК у домовлений з прес-службою час приїхала журналістка «Детектора медіа» Тетяна Гордієнко. Знімальну групу російського видання «Наша версия» вивела охорона», - додали в «Детектор медіа».

В свою чергу, прес-служба НАЗК у Facebook заявила, що представники російського видання вчинили провокацію в будівлі.

«Особи, які назвалися журналістами видання «Наша версия» близько 10-ї години ранку передали прес-службі НАЗК інформаційний запит, який було зареєстровано у визначеному законом порядку. Також журналістам було надано роз’яснення про порядок отримання інтерв’ю та коментарів членів НАЗК. Ігноруючи цю інформацію представники видання без дозволу охорони пройшли до приміщення Агентства, після чого були виведені охороною без застосування спеціальних засобів та фізичного впливу», - зазначили в НАЗК.