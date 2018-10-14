Покров Пресвятої Богородиці: найкращі поздоровлення на свято

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з великим святом - Покрови Пресвятої Богородиці.

У неділю, 14 жовтня, всі православні українці відзначають Покрову пресвятої Богородиці. Це свято, як вважається, з'явилося понад тисячу років тому - в 910 році в Константинополі, і пов'язане з явищем Богородиці. Саме слово "покров" означає "покривало".

У народній традиції цей день відзначав зустріч осені з зимою. Пов'язаний з початком вечірніх дівочих посиденьок і осіннього весільного сезону. Назву свята також пов'язують з першим снігом, який «покривав» землю, вказуючи на близькість зимових холодів.

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Це велике свято, з яким у народі пов'язано чимало прикмет і традицій. Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з великим святом - Покрови Пресвятої Богородиці.

Нехай Покров Пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо. Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.

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На Покров Пресвятої Богородиці бажаю миру, щастя, благодаті, радості, надії і любові. Нехай вкриє Богородиця твою голову від злих і дурних думок, нехай не підступить до тебе ні заздрість оточуючих, ні злість наших буднів.

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Нехай це велике православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є щось важливіше. Зі святом!

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Ми святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці, а, значить, саме час вітати з остаточним набуттям холоду в свої права і наближенням зими. У народі недарма кажуть, що сьогодні до обіду ще осінь, а потім настає зима. Нехай же ця зима пройде у нас всіх добре.

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Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покрови, показавши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.

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Вітаємо з благодатним, світлим святом Покровом Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі святом!

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Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

І підтримав у життєвих битвах.

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На Покрову Пресвятої Богородиці

Я бажаю тобі всяких благ.

Щоб добро поверталося б сторицею,

Отримував би відплату ворог.

Перебувай у чудовому здоров'ї,

І йди собі з Богом вперед.

Життя своє, як захочеш, вибудовуй,

І не знай ні турбот, ні клопотів.

***

На день Покрови чудотворний

Хочу Вам щастя побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє

Вас від хвороб і лиха.

А все нечисте, погане

Розтане просто, наче дим.

***

Величезним щастям благодатним

Від самої Богородиці

Прийде сьогодні відразу

День славний Покрова, святий.

Нехай чудодійний Покрив

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!