Москаль: бойовики з "Градів" обстріляли Світличне, пошкоджено будинки

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

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Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, в 14.45 з систем залпового вогню "Град" обстріляли село Світличне Попаснянського району. "Снаряди влучили безпосередньо в селі, де дислокуються підрозділи українських військових. Один поцілив у багатоквартирний будинок по вул. Ілліча, пробив стіну і застряг в підлозі, але не вибухнув. Ніхто з людей дивом не постраждав", - повідомив Геннадій Москаль.

Інші снаряди пошкодили фасади трьох будинків та господарські прибудови ще на двох вулицях села. Крім того, в чотирьох місцях обірвані лінії електропередач, додав він.

За даними голови ОДА, мешканці пошкоджених квартир відселені до сусідів, зараз в селі намагаються відновити електропостачання. «Якщо обстріли не відновляться, світло подадуть ще сьогодні», - зазначив Геннадій Москаль, підкресливши, що вранці в Світличному було 25 градусів морозу.

При цьому голова Луганської ОДА зазначив, що "по Світличному стріляли з боку міста Кіровськ, який окупований козаками так званого всевеликого війська донського".

Також, за його словами, після 15 годин обстрілу піддався і районний центр Попасна. "П'ять снарядів з артилерійських знарядь вибухнули в межах міста, на щастя, не завдавши серйозних руйнувань і не поранивши нікого з мирних жителів", - повідомив Геннадій Москаль.

Крім того, протягом дня і ночі не стихала стрілянина з автоматів і великокаліберних кулеметів у Станиці Луганській. Інформації про постраждалих людей немає.