Внаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині загинув мирний житель, двоє поранені - Москаль

Внаслідок тривалого обстрілу зруйновані два приватні будинки, крім того один будинок згорів, повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на своєму сайті.

Також повідомляється, що один мирний мешканець загинув, ще двоє отримали поранення (їхні дані встановлюються).

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"Надзвичайна ситуація виникла також у ще одній гарячій точці контрольованої Україною території — Станиці Луганській. Новорічну ніч мешканці селища провели без світла — з боку ЛНР було перекрито подачу електроенергії. Сьогодні близько 10-ї ранку світло подали, однак за час його відсутності постраждала система централізованого опалення. Вночі e Станиці було більше 20 градусів морозу, і там, де з центральної системи не встигли злити воду, труби полопали. Зараз на місці працюють комунальні служби, які з’ясовують масштаби пошкоджень і намагаються хоч частково відновити центральне опалення", - сказано також в повідомленні.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що протягом новорічної ночі бойовики не припиняли обстріли українських військових.