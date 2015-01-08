У Луганській області озброєні особи захопили центр зайнятості

12:10, 08 січня 2015
Суспільство
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У Первомайську Луганської області озброєні особи в камуфляжній формі захопили будівлю міського центру зайнятості.

В Луганской области вооруженные лица захватили центр занятости / Фото УНИАН

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, Попаснянський районний відділ міліції від керівництва Первомайського міського центру зайнятості поштою надійшла заява про те, що невідомі озброєні особи в камуфльованому одязі захопили приміщення Первомайського міського центру зайнятості по вул. Куйбишева. Даний факт зареєстрований.

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