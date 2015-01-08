Геращенко: на сайті по збору даних про терористів оброблені дані про 9 тисяч бойовиків

Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі. «Кілька тижнів тому я презентував проект по збору даних про терористів та сепаратистів створений групою однодумців для допомоги в роботі МВС та СБУ - сайт «Миротворець»», - написав він.

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«Станом на 7 січня на сайті зібрана і оброблена інформація про 9 тисяч терористів і їх спільників. І це тільки початок», - підкреслив Антон Геращенко.

Він зазначив, що «сайт «Миротворець» наробив чималий переполох у терористичних та сепаратистських колах. За інформацією, зібраною сайтом, на блокпостах при виїзді із зони АТО були затримані близько 150 терористів і їх пособників, які думали, що їх витівки нікому не відомі».

Крім того, Антон Геращенко повідомив, що одними з найактивніших добровільних помічників сайту стали думаючі громадяни Росії, які почали масово відсилати на електронну пошту сайту відомості про російських терористів-найманців і російських військовослужбовців, яких вони знайшли в російських соцмережах і форумах. «Завдяки допомозі російських друзів України ми тепер маємо списки особового складу цілого ряду підрозділів російських збройних сил, які без оголошення війни вторглися на територію України і вбивають наших співгромадян», - підкреслив він.

«Ці списки будуть доказом розв'язування агресивної війни Путіним на майбутньому Міжнародному трибуналі по злочинах Росії в Україні», - додав Антон Геращенко.

За його словами, після презентації сайту «Миротворець» ним зацікавилися іноземні спецслужби - ЦРУ, ФБР, європейські розвідки і контррозвідки.

«Причина проста - цивілізовані країни, черпаючи з сайту «Миротворець» інформацію про проросійських бойовиків-терористів, будуть створювати свої бази даних підозрілих осіб та осіб, яких необхідно знешкоджувати та ізольовувати від суспільства», - пояснив Антон Геращенко.

На думку Антона Геращенка, «в майбутньому сайт перетвориться на щось на зразок віденського Центру Симона Візенталя, який, починаючи з кінця сорокових років і до тепер займається відстеженням і виловом нацистських злочинців».

Робота сайту «Миротворець» заснована на об'єднанні зусиль волонтерів. «Тому прохання для всіх, хто перейнявся ідеєю створення нашого Українського центру фіксації і пошуку російсько-нацистських злочинців, - прошу допомагати і матеріально, перераховуючи гроші на карту номер 5168-7423-3652-6615», - закликав Антон Геращенко.