Порошенко заявив, що День захисника України не є виключно чоловічим святом

У Збройних силах служать 55 тисяч жінок.

У Збройних силах служать 55 тисяч жінок, тому День захисника України не є виключно чоловічим святом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко заявив, виступаючи на церемонії складання присяги курсантами Херсонської державної морської академії.

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«День захисника України, який ми будемо святкувати завтра, перестав бути святом виключно хлопців. Сьогодні 55 тисяч дівчат служать у лавах Збройних сил України. Вітаю всіх захисників Вітчизни, які міцно тримають зброю в руках. З такими героями України здатна подолати будь-які виклики і загрози», - наголосив президент.

За словами Порошенка, сильна армія - одне з найзначніших досягнень України за останні роки.

"Саме сильна армія є запорукою того, що ми політико-дипломатичним шляхом повернемо Донбас в Україну та Україну - на Донбас", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент підписав закон про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на військовій службі.