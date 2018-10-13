Українська влада не каратиме закарпатців за подвійне громадянство - Клімкін

Також глава МЗС заявив, що українська влада не буде депортувати тих закарпатців, що набули угорське громадянство, проте, закликав їх виконувати закони України.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що українська влада не каратиме тих мешканців Закарпаття, які в додачу до українського, набули угорське громадянство.

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Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

"Звичайно є емоційна хвиля навколо того, що ми вислали угорського консула. Я ще раз пояснив: ми не звинувачуємо угорців у тому, що вони набувають друге громадянство в тому сенсі, що ми їх хочемо за це покарати", - заявив Клімкін.

"Друге громадянство не передбачене українським законодавством, але прямого покарання за це немає, і от усі ці петиції (опублікована петиція на сайті Верховної Ради - УНІАН), які дуже турбують зараз угорську громаду - звичайно ми їх засуджуємо. Яким чином можна говорити про депортацію наших громадян, які хоча і протиправно набули друге громадянство, але тим не менше, ми ж їх за це не караємо", - наголосив глава МЗС.

"Я ще раз це пояснив, що не хвилюйтесь, оскільки тут якісь такі ідіотські міфи циркулюють: всіх будуть з дуальними паспортами тепер депортувати. Кого будуть депортувати? Для чого депортувати? Не пропускати через кордон. Кого не пропускати, для чого? І оці ідіотські міфи - вони реально розповсюджуються", - заявив дипломат.

"Частково вони ідуть з угорських ЗМІ. Ми знаємо, оскільки там все, що завгодно написали. Але тим не менше, це звичайно провокаційна петиція, її ми мажмо засудити. Але чітко сказати - виконуйте всі українські закони. Якщо подвійне громадянство не передбачено українськими законами, ці закони потрібно виконувати. Але карати за це подвійне громадянство ніхто не збирається", - наголосив Клімкін.

Водночас, він згадав про ст. 19 закону про державну службу, де сказано, що в разі подвійного громадянства, особа не може бути держслужбовців.

"До речі всі представники угорської громади казали - ми готові виконувати українські закони. Я скажу, так ви ж читаєте... От 19 стаття закону про держслужбу. Про це ми погодились. Маємо працювати над цим далі, але маємо зменшити емоційний градус і підняти градус розуму і ангажування", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Після цього Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто пригрозив вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.