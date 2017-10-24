Журналісти з'ясували, чи готові на Закарпатті та Буковині до українізації (відео)
12:47, 24 жовтня 2017Суспільство
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Мовне питання продовжує розхитувати човен, під прицілом Закарпаття і Буковина.
На Закарпатті майорять угорські прапори / Фото УНІАН
Місцями тут не розуміють українську, тут майорять румунські та угорські прапори. Журналісти програми "Секретні матеріали" на 1+1 перевірили, чи готові у цих регіонах до тотальної українізації.
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Як повідомляв УНІАН, нещодавно Угорщина після скандалу навколо українського закону про освіту заявила про намір провести акцію "Самовизначення для Закарпаття". У МЗС України виступили проти.
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