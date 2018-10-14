У Львові відбувся марш до Дня захисника України (фотогалерея)

Під час маршу вшанували всі покоління воїнів, які впродовж століть боролись за незалежність України та відстоюють її зараз.

У Львові сьогодні, 14 жовтня, відбувся марш до Дня захисника України. Вулицями міста пройшлись 1200 військовослужбовців, ветеранів УПА, волонтерів, реконструкторів та представників козацьких громадських організацій.

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Під час маршу вшанували всі покоління воїнів, які впродовж століть боролись за незалежність України та відстоюють її зараз, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Марш продовжили колони військової техніки — понад 50 сучасних зразків, які є в озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України: бойова броньована машина ДОЗОР-Б, високопрохідний та багатоцільовий автомобіль «Хаммер», бронеавтомобіль «СПАРТАН», восьмиколісні бронетранспортери БТР-4Е «Буцефал» та інші.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає свято Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників України, 76 річницю створення УПА та День українського козацтва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві пройшов марш націоналістів на честь Української повстанської армії. У ході взяли участь близько 10 тис. осіб.