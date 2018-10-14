У центрі Києва пройшов марш УПА (фоторепортаж, відео)

Наразі відсутні повідомлення про порушення громадського порядку учасниками маршу.

У Києві на Європейській площі завершився марш націоналістів на честь Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході взяли участь близько 10 тис. осіб.

Як і анонсували організатори маршу УПА, учасники ходи пройшли від головного корпусу університету ім. Т.Шевченка бульваром Шевченка, Хрещатиком та завершили акцію на Європейській площі, де наразі відбувається концерт.

Відео: Радіо Свобода

Частина учасників маршу біля Бесарабської площі запалювали фаєри.

Крім того, перша частина ходи вшанували загиблих захисників України хвилиною мовчання біля Майдану Незалежності.

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Під час ходи учасники акції вигукували гасла, зокрема, "Слава Україні - Героям слава", "Слава нації - Смерть ворогам" та "Одна єдина соборна Україна".

Наразі відсутні повідомлення про порушення громадського порядку учасниками маршу. Правоохоронці продовжують посилено охороняти центр столиці.

Зокрема, декілька шеренг поліції та Національної гвардії охороняють вхід до будівлі Кабінету міністрів України. Також групи правоохоронців перебувають біля пам'ятника генералу Ватутіну у Маріїнському парку та біля будівлі Верховної Ради України.