Віктор Павлік зупинив збір коштів на лікування тяжкохворого сина

Незважаючи на хворобу сина, Павлік не має наміру скасовувати концерти.

Український співак Віктор Павлік, який повідомив про рак у свого молодшого сина, зупинив збір коштів на його лікування.

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Про це артист написав в Instagram. "Люди! Збір коштів зупинено! Дякую всім за добрі слова. А хто пише гидоту, хай Бог вас пробачить... Я мрію про те, щоб залишились зайві гроші і ми їх віддали потребуючим на лікування. У нас все добре, ми в прекрасному настрої і віримо тільки в перемогу. А я працюю щодня, без музики неможливо. Все буде добре", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у родині українського співака Віктора Павліка сталося горе: у молодшого сина артиста Павла діагностували рак хребців.