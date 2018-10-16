Віктор Павлік зупинив збір коштів на лікування тяжкохворого сина
13:56, 16 жовтня 2018Суспільство
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Незважаючи на хворобу сина, Павлік не має наміру скасовувати концерти.
У родині Павліка сталося горе / фото instagram.com/viktorpavlik
Український співак Віктор Павлік, який повідомив про рак у свого молодшого сина, зупинив збір коштів на його лікування.
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Про це артист написав в Instagram. "Люди! Збір коштів зупинено! Дякую всім за добрі слова. А хто пише гидоту, хай Бог вас пробачить... Я мрію про те, щоб залишились зайві гроші і ми їх віддали потребуючим на лікування. У нас все добре, ми в прекрасному настрої і віримо тільки в перемогу. А я працюю щодня, без музики неможливо. Все буде добре", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у родині українського співака Віктора Павліка сталося горе: у молодшого сина артиста Павла діагностували рак хребців.
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