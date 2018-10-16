У Сенцова "досить серйозно" постраждали практично всі внутрішні органи – сестра

За словами сестри режисера, зараз «ніхто не може сказати, чи виживе Олег».

За час голодування у українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській колонії, «постраждали практично всі внутрішні органи» і ніхто не може сказати, чи виживе він.

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Про це 16 жовтня на прес-конференції в Києві розповіла сестра Сенцова Наталія Каплан, передає Радіо Свобода.

«Пішов (з голодування – ред.) з дуже підірваним здоров'ям. У нього постраждали, досить серйозно, практично всі внутрішні органи. Печінка почала розкладатись, ускладнення на мозок, з'явилася ішемія, аритмія до інших неприємностей. Там повний набір», – сказала Каплан.

За її словами, вихід з голодування досить серйозна процедура і «ніхто не може сказати, чи виживе Олег».