У Німеччині відбулися читання оповідань Сенцова (фото, відео)

Раніше на виставці Андрій Курков, Сергій Плохій, Вікторія Амеліна і Юрій Дуркот прочитали оповідання Олега Сенцова англійською та німецькою мовами.

На книжковій виставці у німецькому Франкфурті біля російського стенду провели мовчазну акцію на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів у РФ й окупованому Криму.

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Про це повідомив програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв на своїй сторінці у Facebook. “Біля російського стенду на Франкфуртському книжковому форумі провели мовчазну акцію на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів у Росії та Криму. Росіяни розгубилися і сиділи нерухомо (слухачів їх презентації було менше, ніж людей, які прийшли на акцію). Свій стенд вони оформили в агресивному червоному тоні з радянським шрифтом і без тіні смаку. Їхній стенд я читаю виключно як "Отрута Russia", що для них симптоматично", - йдеться в повідомленні.

В акції також взяв участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Крім того, раніше на виставці Андрій Курков, Сергій Плохій, Вікторія Амеліна і Юрій Дуркот прочитали оповідання Олега Сенцова англійською та німецькою мовами.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що у разі продовження голодування, до нього б застосували примусове годування через його критичний стан.