Кривава ДТП із Зайцевою в Харкові: стало відомо про нові проблеми зі слідством (документ)

Адвокат звернулася до компанії Lexus в Україні, щоб встановити швидкість під час спрацьовування подушок безпеки під час ДТП у Харкові за участю Зайцевої та за п'ять секунд до цього.

Представники компанії Lexus в Україні не зможуть допомогти встановити швидкість руху авто фігурантки смертельної ДТП на Сумській у Харкові Олени Зайцевої, тому що у них немає такої технічної можливості.

Про це написала адвокат Лариса Матвєєва в Facebook, опублікувавши офіційну відповідь Lexus в Україні.

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"Мета була проста: під час аварії було спрацювання подушок безпеки, і дані на цей момент і за 5 сек до цього повинні бути записані в пам'ять комп'ютера, а це, в першу чергу, швидкість руху. Отримання цих даних вирішило б питання зі швидкістю руху саме в конкретний момент - у момент спрацювання подушок безпеки, тобто була прив'язка до події і, відповідно, до часу", - розповіла вона.

"Але Lexus відповів, що такої технічної можливості у них немає, оскільки обладнання, необхідне для такої діагностики, в Україну начебто не завозилося", - додала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.