Фігурантів кривавої ДТП у Харкові Зайцеву і Дронова намагаються витягнути на волю

Адвокати фігурантки моторошної ДТП у Харкові Зайцевої заявили, що "відсутність належного лікування має характер тортур".

У Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 16 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 18 вересня, ухвалив суддя Київського райсуду Харкова Віктор Попрас.

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На початку засідання представники підсудних клопотали про те, щоб їхніх клієнтів відпустили під домашній арешт, передає NewsRoom.

Сам Геннадій Дронов заявив, що не збирається переховуватися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти. Крім того, чоловік укотре нагадав про те, що в нього хвора мати.

"Вона не раз просила про побачення, але я відмовляв, не тому що я не хочу її бачити, а тому що вона в дуже жахливому стані. Кожен з вас може прийти і подивитися, як вона живе", - заявив Дронов.

Адвокати Зайцевої заявили про те, що їхня підзахисна потребує якісної медичної допомоги, в той час як "утримання її в СІЗО не оберне трагедію".

"Відсутність належного лікування має характер тортур", - сказала представник обвинуваченої Юлія Козир.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.