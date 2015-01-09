У Краматорську почали видачу прес-карт журналістам для роботи в зоні АТО
14:38, 09 січня 2015Суспільство
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Прес-центр Антитерористичної операції в Краматорську почав видачу прес-карт для журналістів, які будуть працювати в зоні проведення АТО.
Прес-центр в Краматорську видає прес-карти для роботи журналістів в зоні АТО / ZN.UA
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, спеціальна прес-карта, яка буде видаватися представникам ЗМІ, засвідчує їх права на виконання редакційних завдань в районі проведення АТО і місцях дислокації військових частин ЗСУ.
Андрій Лисенко зазначив, що для отримання прес-карти представники ЗМІ повинні пройти попередню акредитацію в СБУ та зателефонувати до прес-центр АТО по телефону: 098-671-30-40.
Також про порядок оформлення та використання прес-карт представники ЗМІ можуть дізнатися на сайті Міністерства оборони.
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