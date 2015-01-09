У Краматорську почали видачу прес-карт журналістам для роботи в зоні АТО

14:38, 09 січня 2015
Суспільство
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Прес-центр Антитерористичної операції в Краматорську почав видачу прес-карт для журналістів, які будуть працювати в зоні проведення АТО.

Пресс-центр в Краматорске выдает пресс-карты для работы журналистов в зоне АТО / ZN.UA

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, спеціальна прес-карта, яка буде видаватися представникам ЗМІ, засвідчує їх права на виконання редакційних завдань в районі проведення АТО і місцях дислокації військових частин ЗСУ.

Андрій Лисенко зазначив, що для отримання прес-карти представники ЗМІ повинні пройти попередню акредитацію в СБУ та зателефонувати до прес-центр АТО по телефону: 098-671-30-40.

Також про порядок оформлення та використання прес-карт представники ЗМІ можуть дізнатися на сайті Міністерства оборони.

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