У Краматорську почали видачу прес-карт журналістам для роботи в зоні АТО

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, спеціальна прес-карта, яка буде видаватися представникам ЗМІ, засвідчує їх права на виконання редакційних завдань в районі проведення АТО і місцях дислокації військових частин ЗСУ.

Андрій Лисенко зазначив, що для отримання прес-карти представники ЗМІ повинні пройти попередню акредитацію в СБУ та зателефонувати до прес-центр АТО по телефону: 098-671-30-40.

Також про порядок оформлення та використання прес-карт представники ЗМІ можуть дізнатися на сайті Міністерства оборони.