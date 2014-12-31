BBC: За рік в Україні загинуло 8 працівників ЗМІ - Міжнародна федерація журналістів

Це число на 13 смертей більше порівняно з минулим роком, передає BBC Україна.

Міжнародна федерація журналістів заявляє, що однією з причин загибелі журналістів в 2014 році стали "бездумні атаки" на журналістів та працівників ЗМІ у конфліктних зонах, як в Україні і в секторі Газа.

Раніше інша міжнародна організація, "Репортери без кордонів", внесла Україну до п'ятірки найбільш небезпечних для журналістів країн.

Небезпечні країни

Міжнародна федерація журналістів другий рік поспіль називає Азіатсько-Тихоокеанський регіон найнебезпечнішим для роботи журналістів. Тут цьогоріч загинуло 35 журналістів.

На Близькому Сході життя втратив 31 медійник, у Південній та Північній Америці - 26, в Африці - 17.

В Європі було зафіксовано дев'ять насильницьких смертей працівників ЗМІ: восьмеро журналістів загинули в Україні та один - у Росії.

Найбільш небезпечною країною для журналістів називають Пакистан, де убили 14 журналістів. У Сирії позбавили життя 12 журналістів, в Афганістані та в Палестині - по дев'ять.

В Іраку та в Україні цього року загинула однакова кількість медійників - по вісім. Зокрема у Києві в лютому під час подій Майдану загинув журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій.

На Донбасі, де триває конфлікт, загинули сім журналістів. Серед них - італієць Андреа Рокеллі та його перекладач Андрій Миронов, російські тележурналісти та фотограф, а також працівників ЗМІ з Донецька.

Високий рівень насильства

Федерація заявляє, що оприлюднені цифри є нагадуванням про серйозність безпекової кризи для ЗМІ. МФЖ також звертається до керівництва країн з проханням зробити пріоритетною безпеку журналістів.

Читайте такожХарківського журналіста звільнили з полону бойовиківПрезидент федерації Джим Бумела наголосив, що загрози, з якими стикаються журналісти, направлені не лише на обмеження інформації, але використовуються як важелі для великих викупів та політичних поступок через насильство.

"Як результат, деякі медіаорганізації втомилися відправляти журналістів у воєнні зони та навіть використовувати матеріал, зібраний фрілансерами у цих зонах, через страх за їхню безпеку. Відсутність покращення у питаннях безпеки для медіа негативно вплине на висвітлення війни, яке буде обмеженим через відсутність незалежних свідків", - сказав пан Бумела.

Жорстоке публічне обезголовлення фрілансерів, яке здійснили бойовики "Ісламської держави", на думку МФЖ, має змінити ставлення влади країн щодо захисту журналістів.

У Латинській Америці, зокрема у Гондурасі та Мексиці, журналісти стикаються з насильством, коли пишуть про корупцію та наркотики.

"Рівень насильства щодо журналістів залишається неприйнятно високими в низці країн, де журналісти ризикують своїм життям у повсякденній роботі", - сказав Бет Коста, генеральний секретар федерації.