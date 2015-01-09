Бойовики обстріляли Станицю Луганську. Зруйнована ДСШ, пошкоджено житлові будинки
15:20, 09 січня 2015Суспільство
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Сьогодні після обіду бойовики відкрили вогонь по Станиці Луганській з артилерії і мінометів. Стріляли з берега Сіверського Дінця, контрольованого так званою "ЛНР".
Станицю Луганську обстріляли з артилерії і мінометів / Фото УНІАН
Кілька снарядів потрапили в приміщення дитячої спортивної школи (ДСШ) в центрі селища і серйозно пошкодили її, повідомляє прес-служба голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.
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Будівля ДСШ тільки недавно була відновлена після попереднього обстрілу. Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків. Ближні бої в Станиці з використанням автоматичної зброї і мінометів тривають і в ці хвилини (станом на 14.30). Інформація про загиблих і поранених з'ясовується, зазначає прес-служба Геннадія Москаля.
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