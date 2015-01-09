Бойовики стягують важку артилерію до Станиці Луганської - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Прибулі раніше в даний район танки (близько 12 одиниць, з них як мінімум 2 на даний момент небоєздатні) відведено вглиб позицій бойовиків для технічного обслуговування. Одночасно в районі селища Металіст розгортається єдиний пункт керування артилерійським вогнем в цьому секторі», - пише Тимчук.

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У той же час, за інформацією ІС, в районі Стаханова бойовики розгорнули як мінімум три нові вогневі позиції своєї артилерії.

Тим часом, у Донецьку створені, в якості елементів єдиної системи постачання військ бойовиків, три «роздавальних пункта-склади».

«Через них здійснюється постачання підрозділів місцевих бойовиків і російських найманців боєприпасами, запасними частинами до бронетехніки і паливом», - повідомляє Тимчук.