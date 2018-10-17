У центральному парку Одеси вандали зіпсували віршовані лавки

Вандали розмалювали фарбою портрет Кобзаря і зірвали захисну плівку з лавок.

У центральному парку Одеси вандали зіпсували чотири віршовані лавки, встановлені в червні на честь українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, невідомі зіпсували чотири віршовані лавки, які в рамках громадського бюджету були встановлені на одній з алей Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка.

«Вандали розмалювали фарбою портрет Кобзаря й зірвали захисну плівку з лавок», - відзначили в прес-службі.

Відновленням лавок, що виконані у вигляді розкритих книжок Шевченка, займаються фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест».

Зазначається, що ці лавки, встановлені для краси й відпочинку людей, покликані передати дух української культури в сучасних креативних елементах благоустрою.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, розташованому в історичній частині Одеси, встановлено оригінальні лавки. На стилізованих барвисто оформлених лавках нанесено висловлювання й цитати з віршованих творів Великого Кобзаря.