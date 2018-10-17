У справі катастрофи винищувача Су-27 вже опитано понад 20 свідків – ГПУ

Слідчі дії проводяться одночасно як на місці падіння літака, так і в місцях його постійної та тимчасової дислокації.

У справі падіння військового літака Су-27 в районі села Уланів на Вінниччині між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, що зазнав аварії під час навчань «Чисте небо-2018», вже опитано 20 свідків.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у соціальній мережі Facebook.

"На даний час опитано понад 20 свідків", - повідомив Лисенко.

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Він нагадав, що 16 жовтня 2018 року постановою заступника генерального прокурора України - головного військового прокурора Анатолія Матіоса створено групу із числа прокурорів військових прокуратур Центрального та Західного регіонів України, що дозволило одночасно проводити слідчі дії на території як місця падіння літака, так і в місцях його постійної та тимчасової дислокації (місто Миргород Полтавської області, місто Стярокостянтинів Хмельницької області), а також в штабі Повітряних сил ЗСУ (Вінниця), та у відповідних органах військового управління в містах Луцьк і Київ.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня близько 17.00 в районі села Уланів на Вінниччині між населеними пунктами Бердичів та Хмільник у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Загиблими двома льотчиками є українець — начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗСУ, а також американець — офіцер Національної гвардії США.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону розслідує кримінальне правопорушення, передбачене ст. 416 Кримінального кодексу України "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим управління Національної поліції у Вінницькій області.

На місці падіння військового літака Су-27 завершується збір останків загиблих.