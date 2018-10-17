На Вінниччині на місці падіння Су-27 знайшли "чорну скриньку"
Пошуковий загін знайшов бортовий самописець літака Су-27, який 16 жовтня розбився на Вінниччині.
Про це повідомив журналістам у середу міністр оборони Степан Полторак, передає "Українська правда".
"Чорну скриньку знайшли, розслідування проводиться", - сказав він.
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За словами міністра, що саме стало причиною катастрофи поки не з'ясували.
“Про причини поки що не відомо. Але те, що стосується літака — він у цьому році, якщо я точно не помиляюсь, в липні пройшов ремонт, і ми його отримали із заводу”, - заявив він.
Нагадаємо, 16 жовтня близько 17.00 на Вінниччині під час виконання навчально-бойового польоту в рамках міжнародних навчань "Чисте небо-2018" розбився винищувач Су-27.
Внаслідок катастрофи загинули обидва пілоти: військовослужбовець повітряних сил ЗСУ та льотчик Національної гвардії США.