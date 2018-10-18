"Імперії не вічні": Кольченко написав листа Сенцову

Сенцов вже отримав лист.

Український політв'язень Олександр Кольченко написав листа політв'язню, режисерові Олегу Сенцову.

Про це розповіла член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур, передавши текст листа, пише ТСН.

Лист було написано після того, як Сенцов був змушений припинити голодування.

Повний текст листа: "Привіт, Олеже! Мені дуже шкода, що заявлена ​​тобою мета так і не досягнута, навіть частково. Мені вже в кінці тижневого голодування здавалося, що всі наші старання марні, хоча я десь в глибині душі сподівався, що я помиляюся. Весь період твого голодування намагався в міру можливості відслідковувати новини про тебе; дуже переживаю за тебе. Дуже важко змиритися з думкою про те, що перебуваючи тут, ти як крихта - безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, в якій ти почуваєш себе втомленим і розчарованим. Не впадай у відчай і пам'ятай, що імперії не вічні, тирана впустять. З кожним днем ​​упевненість в цьому все виразніша. Видужуй швидше! Бережи себе", - йдеться в листі.

Також Щур уточнила, що Сенцов вже отримав лист.

Український режисер і політв'язень Олег Сенцов заявив, що з 6 жовтня змушений припинити голодування, яке оголосив 14 травня, в зв'язку з тим, що йому призначили примусове харчування.

За 145 днів голодного протесту він втратив 20 кг ваги, у нього почали відмовляти нирки і печінка, почалася ішемічна хвороба серця.

За словами його адвоката Дмитра Дінзе, це рішення прийнято під примусом лікарів, які пригрозили почати примусове годування і "зробити з нього овоч".

Український режисер Олег Сенцов був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією і зберіганні зброї та вибухівки.