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"Імперії не вічні": Кольченко написав листа Сенцову

00:48, 18 жовтня 2018
Суспільство
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REUTERS

Про це розповіла член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур, передавши текст листа, пише ТСН.

Лист було написано після того, як Сенцов був змушений припинити голодування.

Повний текст листа: "Привіт, Олеже! Мені дуже шкода, що заявлена ​​тобою мета так і не досягнута, навіть частково. Мені вже в кінці тижневого голодування здавалося, що всі наші старання марні, хоча я десь в глибині душі сподівався, що я помиляюся. Весь період твого голодування намагався в міру можливості відслідковувати новини про тебе; дуже переживаю за тебе. Дуже важко змиритися з думкою про те, що перебуваючи тут, ти як крихта - безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, в якій ти почуваєш себе втомленим і розчарованим. Не впадай у відчай і пам'ятай, що імперії не вічні, тирана впустять. З кожним днем ​​упевненість в цьому все виразніша. Видужуй швидше! Бережи себе", - йдеться в листі.

Також Щур уточнила, що Сенцов вже отримав лист.

Український режисер і політв'язень Олег Сенцов заявив, що з 6 жовтня змушений припинити голодування, яке оголосив 14 травня, в зв'язку з тим, що йому призначили примусове харчування.

За 145 днів голодного протесту він втратив 20 кг ваги, у нього почали відмовляти нирки і печінка, почалася ішемічна хвороба серця.

За словами його адвоката Дмитра Дінзе, це рішення прийнято під примусом лікарів, які пригрозили почати примусове годування і "зробити з нього овоч".

Український режисер Олег Сенцов був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією і зберіганні зброї та вибухівки.

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Теги: #Сенцов і Кольченко