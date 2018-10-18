Фігурантку кривавої ДТП у Харкові Зайцеву підловили на брехні

Жоден лікар, який обстежував Зайцеву, так і не зміг дати висновок, що вона дійсно хвора.

Підозрювана у моторошній ДТП на Сумській у Харкові, в якій рівно рік тому загинули шестеро, Олена Зайцева насправді почувається чудово і навіть сміється в суді.

Про це розповіла постраждала Ксенія Євтєєва, яка втратила в цій аварії рідну сестру Діану Берченко і чоловіка Олександра Євтєєва, передає "Обозреватель".

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"Мої батьки тоді пішли на суд і перебували недалеко від Зайцевої. Вони розповідали, що ніщо не віщувало біди, потім вона сама почала сіпатися, ніби у неї судоми. Це всі бачили. Та й люди, які мають відношення до СІЗО, кажуть, що там вона цілком нормально почувається і навіть весело сміється", - наголосила вона.

Адвокат рідних загиблих Лариса Матвєєва також говорить, що жоден лікар, який обстежував Зайцеву, так і не зміг дати висновок, що вона дійсно хвора.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс на 24 жовтня слухання у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській через заяви обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.