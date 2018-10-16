Лікарі не знайшли причин для госпіталізації Зайцевої - її відправлять назад до СІЗО

Суддя ухвалив рішення надіслати до СІЗО запити щодо стану здоров'я Зайцевої.

Київський районний суд Харкова переніс на 24 жовтня слухання у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській через заяву обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Віктор Попрас.

Протягом двох годин до суду приїжджали дві карети швидкої допомоги, лікарі провели огляд Зайцевої, зробили їй уколи, однак коментувати подію відмовилися і жодних довідок судді не надали.

Суддя ухвалив рішення надіслати до СІЗО запити щодо стану здоров'я Зайцевої.

«Судом буде направлено на адресу медичної частини 27 філії центру охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби в Харківській області відповідний запит щодо стану здоров'я Зайцевої, можливості її обстеження, лікування, чи є загроза її життю та можливості надання лікування в умовах слідчого ізолятора», - сказав Попрас.

Попрас оголосив перерву у засіданні до 24 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

Сьогодні під час засідання Київського районного суду Харкова головуючий суддя Віктор Попрас заявив, що Зайцеву із СІЗО доставили до конвойної кімнати суду, однак вона скаржиться на погане самопочуття та заявляє, що не може брати участь у засіданні.

За словами адвоката обвинуваченої Юлії Козир, з 9 жовтня, коли відбулося попереднє засідання, у Зайцевої спостерігаються щоденні напади у вигляді значного підвищення артеріального тиску та судоми. На засідання суду викликали «швидку».