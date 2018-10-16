Порошенко пропонує передати Андріївську церкву Вселенському патріарху

Днями відповідний законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді.

Президент України Петро Порошенко пропонує передати Андріївську церкву у Києві в постійне користування Вселенському патріарху.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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"Президент підтримує прагнення якнайшвидшого отримання томосу і на знак солідарності з цим процесом робить символічний жест - днями (у Верховній Раді) буде зареєстровано законопроект, яким президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові як символічний жест", - сказала Луценко.

За її словами, це "буде символічний жест єднання з матір’ю церков".