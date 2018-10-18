Керченському стрільцю призначать посмертну психіатричну експертизу
Студенту керченського технологічного коледжу, який влаштував у ньому вибух і стрілянину і пізніше покінчив із собою, буде призначено посмертну психолого-психіатричну експертизу.
"Для встановлення його психіатричного стану буде проведена посмертна психолого-психіатрична експертиза", - повідомило ТАСС джерело, близьке до слідства.
Вона призначається для встановлення психологічних особливостей людини, а також мотивів дій, вчинених при злочині.
Раніше в російських силових структурах повідомили, що студент самостійно виготовив вибухові пристрої, один з яких вибухнув.
"При підготовці до злочину і при його здійсненні він діяв один, тобто був і організатором, і виконавцем злочину. Хоча, безумовно, перевіряється версія про можливих спільників", - наголосило джерело.
Відзначається, що мотиви злочину встановлюються, відпрацьовується кілька версій.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.
Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».
Кількість жертв трагедії досягла 21. За останніми даними, поранено 40 осіб, деякі з них перебувають у вкрай тяжкому стані.