Камера "піймала" момент вибуху в Керчі (відео)

На четвертій секунді ролика чути вибух в коледжі Керчі.

Момент вибуху в коледжі в окупованій Керчі потрапив на відео.

Запис з камери відеоспостереження публікує Telegram-канал 112. На четвертій секунді ролика чути вибух.

Імовірно, запис був зроблений камерою, встановленою біля входу в коледж.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованій Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 осіб, 50 були поранені.

Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у будівлі.

Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».