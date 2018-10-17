Камера "піймала" момент вибуху в Керчі (відео)
16:08, 17 жовтня 2018Інциденти
3921 0
На четвертій секунді ролика чути вибух в коледжі Керчі.
Вибух у Керчі
Момент вибуху в коледжі в окупованій Керчі потрапив на відео.
Запис з камери відеоспостереження публікує Telegram-канал 112. На четвертій секунді ролика чути вибух.
Імовірно, запис був зроблений камерою, встановленою біля входу в коледж.
Читайте такожЗросла кількість жертв теракту в Керчі
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованій Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 осіб, 50 були поранені.
Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у будівлі.
Теракт в Керчі: що відомо про вибух в керченському коледжі
Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter