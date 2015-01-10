Керченську поромну переправу знову закрили через негоду

У черзі на пором застрягли понад 200 автівок.

Керченську поромну переправу закрито до покращення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба АНО «Єдина транспортна дирекція». «Пориви вітру досягають 25 м/с», - йдеться в повідомленні. Читайте такожВ окупованому Криму вже прогнозують провал курортного сезону-2015 У порту «Кавказ» (РФ) черги на пором чекають 120 легкових і до 20 вантажних автомобілів, у порту «Крим» - 57 легкових і 10 вантажних автомобілів.

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