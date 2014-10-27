У Криму далекобійників у черзі на пором тримають в "жахливих умовах"

Про це пише керченський ресурс Керчь.ФМ.

У Керчі далекобійники, які очікують черги на пором, скаржаться на умови накопичувального майданчика на аеродромі. Накопичувальний майданчик зайнятий повністю вантажними автомобілями.

На майданчику нововведенням виявився платний в'їзд і стоянка за 150 рублів на добу.

«Ми перші добу оплатили, а далі відмовилися платити», - розповіла компанія далекобійників. Але деякі з них впевнені, що коли вони будуть виїжджати, їм випишуть рахунок за всі дні на майданчику.

Читайте такожБлизько тисячі машин застрягли на Керченській переправіТалони на майданчику не видають, люди повинні постійно підходити до списків і відзначати себе, якщо проспиш, то чергу втрачаєш і заново займаєш.

Журналіст підійшов до людей у вагончиках, які беруть плату за проїзд і дізнався, за що беруться гроші. Виявилося, що далекобійники платять просто за стоянку, і якщо їм доведеться стояти два тижні, то вони заплатять за кожен день на накопичувальному майданчику.

Також, чоловіки поскаржилися на жахливі умови: «Тут навіть немає води», «Тут немає нормальних умов», - сказали далекобійники. Їм доводиться грітися у себе в машинах, у деяких вже закінчився газ і солярка.

Читайте такожШторм і екстремальне похолодання на вихідні заблокують Керченську переправуЗа словами водіїв, щоб набрати води, доводиться їздити в сусіднє село на таксі. На території є бочка, яка призначена для води, але в неї шланги від'єднані, і з неї неможливо набрати воду, а далекобійникам, за їх словами, не пропонують безкоштовно навіть окріп.

Біля рибного порту теж величезна черга автомобілів. Вантажівки стоять не тільки на майданчику перед прохідної порту, але і вздовж дороги майже до вул. Ворошилова. Забита машинами колишня заправка "Укрнафта".