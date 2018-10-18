Парубій підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Тепер закон має підписати президент.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№ 9208), який сьогодні ухвалив парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними на сайті парламенту, спікер сьогодні підписав цей закон і направив його на підпис президенту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, ВР ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№ 9208), внесений президентом України. За дане рішення проголосували 237 народних депутатів.

Не голосувала у повному складі фракція «Опозиційний блок», від фракції Радикальної партії «за» проголосували лише троє депутатів, від групи «Відродження» - один, від групи «Воля народу» - шестеро. Під час першого голосування парламент не набрав достатньої кількості голосів - лише 216, але потім ВР ухвалила документ одразу в першому читанні та як закон.

Законом встановлено, що Андріївська церква, розміщена в Києві на Андріївському узвозі, 23 (яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення), як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.