Через обстріли бойовиків в зоні АТО знеструмлено 20 населених пунктів
14:10, 10 січня 2015Суспільство
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Через обстріли бойовиків в зоні АТО знеструмлено 20 населених пунктів.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
«Внаслідок обстрілу терористів в зоні антитерористичної операції знеструмлено 20 населених пунктів, частково без електроенергії залишаються Авдіївка, Донецьк і Горлівка», - сказав він.
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Крім того, за словами Андрія Лисенка, в Луганській області пошкоджено підвідний газопровід - без газопостачання залишилися Чорнухине, Трьохізбенка, Кряківка і Сокільники.
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