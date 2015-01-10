У Станиці Луганській другу добу тривають бої: зруйновано понад 10 житлових будинків

У Станиці Луганській другу добу тривають бої, зруйновано більше 10 житлових будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За його словами, «найскладніша ситуація залишається в Станиці Луганській, де вже протягом другої доби не вщухають артилерійські обстріли та перестрілки, які періодично переростають у ближні бої».

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«За минулу ніч бойовики «ЛНР» неодноразово обстрілювали районний центр із артилерії, мінометів та «Градів», внаслідок чого на кількох вулицях у центральній частині зруйновані більше десятка житлових будинків. Крім того, внаслідок прямих потраплянь снарядів зайнялися будинок культури і дитячий садок. Ні світла, ні центральної води і теплозабезпечення в Станиці зараз немає. Станом на сьогоднішній обід є інформація про одного пораненого мирного жителя, однак подвірні обходи й огляди зруйнованого житла представниками місцевої влади ще не проводилися через небезпеку. Перестрілки із застосуванням автоматів, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів у Станиці тривають», - повідомив Москаль.

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Також під інтенсивні обстріли з артилерії потрапило село Валуйське, що прилягає до райцентру. Вибуховими хвилями та осколками тут пошкоджені кілька житлових будинків, інформація про постраждалих з’ясовується.

Крім того, під обстріли зі зброї різного виду, в тому числі артилерії, мінометів та систем «Град», потрапили населені пункти Трьохізбенка, Кримське (Новоайдарський район), Станиця Луганська, Щастя та Гірське.