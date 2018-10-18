Український авіаконструктор з донькою встановили два світових рекорди (відео)
20:51, 18 жовтня 2018Суспільство
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Їм вдалося на своєму надлегкому літаку пролетіти 1000 кілометрів по замкненому маршруту та зробити це з максимальною швидкістю.
Пролетіли перших 400 кілометрів: український авіаконструктор з донькою встановлюють світові рекорди
Український авіаконструктор Юрій Яковлев з донькою встановили одразу два світових рекорди.
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Їм вдалося на своєму надлегкому літаку пролетіти 1000 кілометрів по замкненому маршруту та зробити це з максимальною швидкістю, йдеться у сюжеті ТСН.
Сімейство вилетіло з Київщини та долетіло до Балти на Одещині, після чого через Горішні Плавні повернулося на аеродром. Маршрут зайняв 8 годин. За словами Яковлева, їм вдалося подолати навіть більше тисячі кілометрів.
Вже завтра авіаконструктор планує зареєструвати рекорд.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві встановили рекорд з масового виконання гімну ОУН.
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