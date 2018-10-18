Український авіаконструктор з донькою встановили два світових рекорди (відео)

Їм вдалося на своєму надлегкому літаку пролетіти 1000 кілометрів по замкненому маршруту та зробити це з максимальною швидкістю.

Український авіаконструктор Юрій Яковлев з донькою встановили одразу два світових рекорди.

Читайте такожПогода у Києві встановила новий температурний рекорд

Їм вдалося на своєму надлегкому літаку пролетіти 1000 кілометрів по замкненому маршруту та зробити це з максимальною швидкістю, йдеться у сюжеті ТСН.

Сімейство вилетіло з Київщини та долетіло до Балти на Одещині, після чого через Горішні Плавні повернулося на аеродром. Маршрут зайняв 8 годин. За словами Яковлева, їм вдалося подолати навіть більше тисячі кілометрів.

Вже завтра авіаконструктор планує зареєструвати рекорд.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві встановили рекорд з масового виконання гімну ОУН.